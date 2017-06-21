NIKOIL | Bank организовал праздничный ифтар

2017-06-21 12:04 | www.oxu.az | 2

В связи с наступающим священным праздником Рамазан, NIKOIL | Bank провел очередную социальную акцию - организовал праздничный ифтар в одной из мечетей Баку. В мероприятии, которое началось с прочтения традиционной молитвы и совершения намаза, приняли участие 150 верующих.

Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов Ислама и позитивно воздействует на здоровье человека, а совершение благих дел считается особенно важным.

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