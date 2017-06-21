МГ ОБСЕ и Россия стараются привести стороны нагорно-карабахского конфликта к большому мирному соглашению - Сергей Марков

2017-06-21 12:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вся мировая политика сегодня переживает некую турбулентность, которая, безусловно, влияет на всех, сказал в среду журналистам в Баку доверенное лицо президента РФ, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

"Сегодня Россия продолжает укреплять отношения с Турцией. В этом отношении интересен проект "Аккую", в рамках которого Россия практически создает атомную промышленность Турции", - сказал он.

По словам Маркова, между Баку и Москвой продолжается укрепление отношений в различных областях, начиная с военной и заканчивая туристической и сельскохозяйственной отраслями.

"Мы с большим удовольствием смотрим на то, как развивается туризм в Азербайджане. Туристы не только из России, но и из арабских стран едут в страну, чтобы оценить блестящую туристическую инфраструктуру, созданную в стране", - сказал Марков.

По его словам, вопрос Нагорного Карабаха также важен в двусторонней повестке.

Россия достаточно активна как медиатор в этом процессе, и в этом вопросе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ противоречий у Кремля нет, добавил эксперт.

"Сегодня суть работы медиаторов в том, чтобы помочь сторонам начать субстантивные переговоры, не ради самих переговоров, а ради результата. В основе этих переговоров, на мой взгляд, лежит "казанская формула", которая предполагает вывод войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана", - сказал эксперт, добавив, что по завершении туристического сезона, если переговоры не возобновятся, можно ожидать обострения ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

МГ ОБСЕ старается сегодня уточнить позиции сторон, чтобы найти точки сближения, усадить их за стол переговоров и придти, в конце концов, к большому мирному соглашению, сказал эксперт.

Говоря о военной базе РФ в армянском городе Гюмри, Марков отметил, что эта база имеет больше символическое политическое, чем военное значение, и больше нужна Армении, чем России.

Касательно же ситуации вокруг Всероссийского азербайджанского конгресса, Марков отметил, что обе стороны спора проявляют сдержанность, однако, ключом к решению этого вопроса является консенсусное решение Баку и Москвы. Учитывая, что уровень доверия властей двух стран довольно высок, это может сыграть положительную роль в процессе. При этом российская сторона должна, по его словам, подойти с уважением к азербайджанской стороне.

(Автор: Эльмира Таривердиева)