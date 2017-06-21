Ergenekon davasında savcıdan flaş İlker Başbuğ kararı

2017-06-21 13:30 | www.trend.az | 1

Ergenekon davasında mütalaası sorulan duruşma savcısı, aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek’in de olduğu 19 sanığın yüce divanda yargılanması gerektiğinden 19 sanık hakkındaki yargılamanın durdurularak dosyanın ayrılmasına karar verilmesi talep etti.

10 YIL SONRA YENİDEN

Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor. Dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan Ergenekon davasında karar 5 Ağustos 2013 tarihine çıkmıştı. Mahkeme bu kararında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan’a ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis emekli Orgeneral Hurşit Tolon’a ise müebbet cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkemenin verdiği kararın ardından dosya Yargıtay’a gitti. Ancak Yargıtay Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya koyulamadığı ve yargılamada usullere uyulmadığı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay’ın bozmasının ardından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma bugün görülecek. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmaya aralarında, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, Prof. Dr. Yalçın Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan’ın da olduğu çok sayıda sanık katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise duruşmaya katılmadı. Başbuğ’u avukatı İlkay Sezer temsil ediyor. Bugün yapılan duruşmada Yargıtay kararının okunmasının ardından sanıklara karar uyulup uyulmaması yönünde görüşleri sorulacak.