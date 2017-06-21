Закир Нуриев: «Сезонные факторы не оказывают на манат системного влияния»

2017-06-21 13:39 | www.apa.az | 3

«Курс маната постоянно будет меняться под влиянием экономических процессов».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев. «Не надо ждать, что манат будет стоять на каком-то фиксированном уровне. Курс будет формироваться согласно экономическим процессам. В соответствии со свободно плавающим курсом, будет и снижение, и повышение маната».

Говоря о влиянии сезонных факторов на курс маната, З.Нуриев отметил, что не надо ждать системного влияния этих факторов на курс. «Поскольку курс регулируется многими факторами, влияние сезонных факторов на него не очень сильное».