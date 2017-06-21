В Азербайджане будет дождливо

2017-06-21 12:10 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и днем местами ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 22-25, в Баку ночью 18-20, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

Температура воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя – 19-20, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувалана – 20-21, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихова – 22-23 градуса.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Местами будут ливни и град. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 23-28, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

A.M.

