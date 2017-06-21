Трехкратный лауреат «Оскара» объявил о завершении актерской карьеры

2017-06-21 12:17 | www.oxu.az | 3

Трехкратный лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, британский актер Дэниэл Дэй-Льюис объявил о том, что больше не будет сниматься в кино, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В заявлении, обнародованном агентом 60-летнего Дэй-Льюиса, говорится, что он «больше не будет работать актером».

Он сыграл свою первую роль в кино еще подростком, в «Воскресенье, кровавом воскресенье» в 1971 году.

На счету актера не так много фильмов, он всегда тщательно подходил к выбору кинопроектов и обычно снимался лишь раз в три-пять лет.

Трижды за свои роли он удостаивался премии «Оскар» - за фильмы «Моя левая нога»(1989), «Нефть» (2007) и «Линкольн» (2012).

В этом году выйдет последний фильм с его участием - «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, в котором изображен мир моды в Лондоне 1950-х годов.

В 2013 году Дэниэл Дэй-Льюис был признан журналом Time одним из 100 самых влиятельных людей в мире.