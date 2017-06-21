Бакинский автовокзал выделит 200 дополнительных автобусов на праздник Рамазан

2017-06-21 12:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзал изменил график в связи с наступающим праздником Рамазан, и с 23 по 28 июня будет работать в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы структуры, распространенном в среду.

В эти дни планируется дополнительно выделить 200 резервных автобусов.

Если в обычные дни за счет 300-330 рейсов осуществлялась перевозка 7,5-8 тысяч пассажиров, то в праздничные дни планируется задействовать свыше 500 рейсов, обеспечив перевозку более 16 тысяч пассажиров.

Руководство Бакинского международного автовокзала советует пассажирам, планирующим выезжать в регионы в указанные даты, приобретать билеты заранее. Как и в течении всего года, накануне праздника продажа билетов по всему утвержденному графику осуществляется за 10 дней вперед.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (012-499-70-38, 012-499-70-39).

В Азербайджане 26 и 27 июня будет отмечаться праздник Рамазан, в связи, с чем эти дни будут считаться нерабочими, сообщили ранее Trend в Кабинете министров.

В связи с тем, что 26 июня приходится на день Вооруженных Сил Азербайджана, то этот день будет считаться нерабочим. Поэтому в календарь внесены изменения и число нерабочих дней увеличено.

В связи с тем, что один из дней праздника Рамазан совпадает с Днем ВС Азербайджана, 28 июня также объявлен нерабочим днем, отметили в Кабмине.

Таким образом, 26, 27 и 28 июня будут нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова)