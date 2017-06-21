Руководство Международного банка Азербайджана ожидает позитивных результатов от плана реструктуризации

2017-06-21 12:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Руководство Международного банка Азербайджана (МБА) ожидает позитивных результатов от реализации плана реструктуризации, сказал в среду журналистам председатель правления банка Халид Ахадов.

Он напомнил, что 18 июля завершится голосование зарубежных кредиторов, после чего начнутся технические заседания.

Ахадов также затронул вопрос Пенсионного фонда Казахстана, отметив, что реструктуризация его долга пройдет с теми же условиями, что и для других кредиторов.



"Наши зарубежные кредиторы действуют по американскому и британскому законодательствам, согласно которым для всех кредиторов предусмотрены одни и те же условия. Двойных стандартов быть не может", - добавил он.

Как отметил Ахадов, план реструктуризации состоит из трёх частей: передача токсичных активов небанковской кредитной организации "Аграркредит", вывод из баланса зарубежных обязательств и возвращение в капитал вложенных инвестиций, в том числе продажа дочерних предприятий.

"Оба наших дочерних банка [МБА-Москва и МБА-Грузия] очищены от токсичных активов, они достаточно устойчивы и соблюдают предписания регуляторов стран, где действуют. Но для нас сейчас главное - это материнский банк. Мы продолжаем оптимизацию в банке. На сегодня у нас три приоритета: финансовое оздоровление, операционное оздоровление и подготовка к приватизации. После завершения работ в рамках первого приоритета мы сфокусируемся на втором приоритете, а затем - перейдём к приватизации. Для всех этих работ мы привлекли авторитетные компании", - сказал он.

(Автор: Азад Гасанли)