УМК вынесло предупреждение гази, выдавшему удостоверение «сеида»

2017-06-21 13:52 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, что этот вопрос был расследован Госкомитетом совместно с УМК.

По его словам, гази было вынесено предупреждение: «УМК учло его возраст, деятельность в религиозной сфере, и ограничилось вынесением предупреждения. Конечно же, это неприемлемо. Он сам сожалеет об этом».

Отметим, распространенное в соцсетях фото документа о выдаче со стороны гази УМК Гаджи Миргияса Тахмазова удостоверения «Сеид Ага» Тагиеву Эльнуру Мирверди оглу вызвало большой резонанс.