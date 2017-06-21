АБА: Десять банков столкнулись с нехваткой капитала, еще четыре банка находятся под контролем регулятора

2017-06-21 13:54 | www.apa.az | 3

«Около 10-ти банков Азербайджана столкнулись с проблемой недостаточности капитала, еще четыре банка находятся под контролем регулятора».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

«Около 10-ти банков не отвечают установленным Палатой по надзору за финансовыми рынками нормам. Почти все банки обнародовали аудиторские отчеты, основываясь на которые можно сказать, что число банков, у которых нехватка капитала, достигает 10-ти. Согласно местным стандартам, у многих банков нет такой проблемы, однако согласно международным стандартам, ситуация иная», - отметил З.Нуриев.