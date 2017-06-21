Экс-начальник о Малейке Асадовой: Она доставила мне большое удовольствие

2017-06-21 12:24 | www.oxu.az | 3

«Говорят, что я поддерживал народную артистку Малейку Асадову. Наоборот, она очень поддерживала меня. Она великолепно читает стихи. Я получил от нее большое удовольствие».

Как передает Oxu.Az, об этом ölkə.az заявил бывший начальник Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства, ликвидированного распоряжением президента, Айдын Баширов.

«В свое время я подарил квартиру Малейке ханум. Мне нравится только творчество Малейки Асадовой. Однажды мне сказали, что я спонсирую ее, но я с этим не согласился. Я поклонялся исключительно творчеству Малейки Асадовой».

А.Баширов заявил, что после ухода со своей должности не видел М.Асадову: «Давно я ее не видел. Но при встрече мы здороваемся. В свое время я помогал не только Малейке Асадовой, но и другим творческим людям. Поэтому я уверен, что они уважают меня.

Э.А.