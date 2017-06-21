Шварценеггер раскритиковал Трампа – ВИДЕО

2017-06-21 12:30 | www.oxu.az | 3

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выступил на Австрийском всемирном саммите в защиту климата в Вене.

Как передает Oxu.Az, А.Шварценеггер вновь обрушился с критикой на президента США Дональда Трапа, который издал указ о о выходе из Парижского соглашения по климату.

Актер заявил, что решение Трампа не остановит стремление жителей всего мира и, в том числе американцев, к чистому будущему.

«Один человек не сможет нас остановить. Мы почти добились нашей цели о чистой энергии», - сказал он, отметив, что смотрит в будущее в оптимизмом, несмотря на то, что президент Трамп выходит из Парижского соглашения по климату. Этот шаг Шварценеггер назвал недальновидным.

Э.А.