Нефтяная корзина ОПЕК подешевела

2017-06-21 12:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 20 июня составила 43,9 доллара за баррель, что на 0,56 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в среду продолжают снижаться после падения более чем на 3 процента во вторник на фоне опасений инвесторов по поводу избытка предложения сырья на рынке.

По состоянию на 11:49, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,7 процента — до 45,7 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,55 процента — до 43,27 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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