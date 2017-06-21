В 2016 году в Азербайджане было зарегистрировано 105 религиозных общин

2017-06-21 12:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане государственную регистрацию прошли 105 религиозных общин, сообщили в среду в Госкомитете по работе с религиозными структурами.

Из них 101 – исламского, четыре – неисламского направления.

Общее число зарегистрированных религиозных структур достигло 749, из них 721 – исламского, 28 - неисламского течения. В религиозных структурах неисламского течения 17 христианских, восемь еврейских структур, два – бахаи и одна кришнаитская структура.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)