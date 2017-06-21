Azerbaycan ordusu Ermenilere göz açtırmıyor
2017-06-21 13:57 | www.trend.az | 1
DHA'nın haberine göre; Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen cumartesi akşamı 731 askerin yemekten zehirlenmeleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 25'i adliyeye sevk edildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yemek şirketinin Manisa'daki 40 çalışanı gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden emniyetteki sorguları tamamlanan 5'i kadın 25'i adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki diğer 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
GENEL MÜDÜR GÖZALTINDA
Manisa'da askerlerin zehirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketi ROTA A.Ş.'nin Genel Müdürü Ankara'da gözaltına alındı.