Адвокаты попросили оправдать Видади Зейналова

2017-06-21 14:03 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на суде под председательством судьи Афгана Гаджиева адвокат В.Зейналова Бейлер Мемишов сказал, что вина его подзащитного не была доказана во время следствия. По его словам, следить за финансовыми вопросами министерства не было в полномочиях Видади Зейналова: «Поэтому абсурдно обвинять его в присвоении государственного имущества. Потому что невозможно было передать в его распоряжение государственное имущество. Будучи главой аппарата Минсвязи Видади Зейналов не был материально-ответственным лицом. Во время судебного следствия было доказано, что Видади Зейналова не причастен к обвинениям. Другие обвиняемые и свидетели также сказали на суде, что Видади Зейналов не давал им никаких незаконных поручений. С другой стороны передача Видади Зейналовым ежемесячно конвертов определенным лицам была непосредственным поручением руководства. То есть, любой другой на его месте также выполнил бы поручение руководства. Ответственность несет не Видади Зейналов, а руководящее лицо. Поэтому я прошу оправдать моего подзащитного».

Б.Мемишов также представил суду справку о том, что В.Зейналов оплатил причиненный государству ущерб в размере 4 миллиона 200 тысяч манатов.

Другой адвокат В.Зейналова Эльхан Сулейманлы просил суд оправдать его подзащитного. По его словам, в материалах следствия нет доказательств того, что ОАО «P.L.Z» и многопрофильная фирма «Fərid-R» действовали под попечительством В.Зейналова: «На суде В.Зейналов не отрицал связей с этими учреждениями. Однако это не значит, что дружба В.Зейналова с руководителями этих учреждений должна восприниматься как обвинение, а у В.Зейналова следует требовать незаконные подсчеты».



Адвокат Бейтуллы Гусейнова Виляет Надиров в своем выступлении отметил, что В.Гусейнов полностью возместил нанесенный ущерб и поэтому его следует освободить: «Прошу вас применить статью 70 и освободить его, а также убрать наложенный на его имущество и имущество его родственников арест».



Суд предоставил время для выступления других адвокатов.



Процесс будет продолжен 5 июля.

Отметим, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий стало известно, что гендиректор ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов в 2009-2015 годах, войдя в преступный сговор с директором основанных своей супругой компании Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрамом Велиевым и директором ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и «Rabitə Mülki Tikinti» Эмином Мамедовым, передал им проект на реализацию работ по проведению новых телефонных линий и установку новых оборудований. Согласно заключенному между ними договору, 35-45 % перечисленных на счета этих компаний средств затем должны были в наличной форме возвращены самому Бейтулле Гусейнову. После этого Бейтулла Гусейнов, злоупотребив служебными полномочиями и организовав фиктивные тендеры, оформил поддельные документы, в которых указывалось, что работы по проведению фибер-оптических линий для интернета были проведены подконтрольными ему компаниями, хотя на в реальности эти работы были проведенными местными телефонными сетями. Благодаря этим махинациям Бейтулла Гусейнов присвоил 21 миллион 379 тысяч из 71 миллиона 263 манатов, перечисленных на счета подконтрольных ему ООО. Вместе с тем, у следствия есть основания для подозрений, что руководитель аппарата министерства Видади Зейналов, оформляя госзаказы на близкие себе компании и увеличивая их стоимость в 4-5 раз, присвоил 73 миллиона 590 тысяч манатов.



В ходе расследования были выявлены случаи присвоения бюджетных средств и служебного подлога во входящих в структуру министерства ООО «Aztelekom», «AzİnTelekom», Центре информации и расчетов, «Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma».



Таким образом, главе ПО «Бакинская телефонная сеть» Бейтулле Гусейнову, главному бухгалтеру ПО Анару Мустафаеву, директору ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Rabitə Mülki Tikinti» Эмину Мамедову, директору ООО «Bakı Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Təmir Təchizat Servis» Байраму Велиеву, а также главному бухгалтеру ООО «Азтелеком» Октаю Рустамову были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Главе аппарата министерства Видади Зейналову, гендиректору ООО «AzİnTelekom» Джалилу Джафарову, гендиректору ООО «Азерпочт» Гамбару Бейбалаеву, директору ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma» Намазалы Мамедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2, а главбуху этого ООО Сахрабу Гумбетову - по статьям 179.3.2, 308.2 и 313. В отношении всех этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.