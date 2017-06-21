Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

2017-06-21 14:04 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу, но его «отогнал» российский истребитель Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся на борту министра.

Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "показал" вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.