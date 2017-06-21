В Гусаре мать отравила 5-летнюю дочь – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 12:36 | www.oxu.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с отравлением малолетней девочки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, 14 июня тело жительницы села Хиль Гусарского района 5-летней Луизы Тайпуллаевой было доставлено в больницу.

В результате расследования, проведенного сотрудниками полиции и прокуратуры, было установлено, что девочку отравила мать Гюльнара Тайпуллаева, подмешав ей в молоко яд. Подозреваемую задержали.

11:12

Представитель исполнительной власти села Хиль Адиль Пашаев рассказал о происшествии с отравлением жительницей села Гюльнарой Тайпуллаевой собственной 5-летней дочери.

По его словам, Г.Тайпуллаева приехала к ним из соседнего села Имамгулу работать на ферме:

«Она не часто появлялась на людях. Ее супруг из села Ширвановка. Насколько мне известно, это был их единственный ребенок».

В управлении полиции Гусарского района заявили, что в районной прокуратуре ведется расследование по факту.

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10:24

В Гусаре совершено убийство.

Несколько дней назад жительница села Хиль Гюльнара Тайпуллаева сообщила в полицию о внезапной смерти своей дочери Луизы Тайпуллаевой, 2012 года рождения. Расследование показало, что девочка была убита.

Задержанная в качестве подозреваемой Г.Тайпуллаева созналась, что отравила свою дочь, подмешав отраву для насекомых в молоко.

По факту ведется расследование.

A.M.

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