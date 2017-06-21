Новый наследный принц Саудовской Аравии: начало радикальных изменений на Ближнем Востоке

2017-06-21 12:34 | www.trend.az | 2

Руфиз Хафизоглу

Было ожидаемым то, что борьба за престол в Саудовской Аравии между принцами рано или поздно дойдет до финального конца. Сегодня утром стало известно, что Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил о замене наследного принца: вместо Мухаммеда бен Наифа, новым наследным принцем стал 31 летний Мухаммад ибн Салман Аль Сауд.

Конкуренция и борьба за престол между Мухаммадом ибн Салман Аль Саудом и Мухаммадом ибн Наиф Аль Саудом началась в 2015 году.

Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд являлся наследным принцем Саудовской Аравии с 29 апреля 2015 года, и занимает пост второго заместителя премьер-министра, министра внутренних дел королевства, а также является председателем Совета по вопросам политики и безопасности. В то же время Мухаммад бин Салман Аль Сауд является министром обороны и вторым заместителем премьер-министра королевства.

Нет сомнений в том, что новый наследный принц - Мухаммад бин Салман Аль Сауд, которого считают самым опасным человеком на Ближнем Востоке, станет инициатором радикальных изменений в регионе.

Новый принц считается экономическим реформатором Саудовской Аравии, он также является автором войны в Йемене и инициатором Катарского кризиса.

За последние годы его влияние в Саудовской Аравии сильно возросло, и он смог укрепить свою власть. Как известно Мухаммад бин Салман Аль Сауд контролирует не только армию, но и бюджеты многих секторов экономики.

«Мухаммад бин Салман Аль Сауд считает себя современным Александром Македонским», - пишут арабские СМИ.

Кроме этого новый принц Саудовской Аравии является ярым противником Ирана.

Еще в мае этого года в интервью одному из арабских телеканалов Салман Аль Сауд сказал, что - «мы не будем ждать битвы в Саудовской Аравии, вместо этого мы будем работать, чтобы полем битвы стал Иран».

Стоить отметить, что ранее новый принц в интервью The Washington Post сказал, что Саудовская Аравия готова подтвердить свои слова действиями, чтобы доказать России, что она сможет контролировать ситуацию в регионе лучше, чем Иран.

Кроме всего этого Салман Аль Сауд довольно оптимистично настроен в отношении Дональда Трампа, называя последнего - «президентом, который вернет Соединенные Штаты в нужное русло и задаст новый курс, полностью отличный от политики Барака Обамы».

Пока не известно когда новый, молодой принц станет королем Саудовской Аравии, однако не исключается, что в любой момент нынешний король 82 летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд может покинуть власть.

В принципе, арабские СМИ уже пишут о том, что такой сценарий весьма актуален.

Не исключается, что новый наследный принц и будущий король Саудовской Аравии станет началом радикальных изменений на Ближнем Востоке.

Ожидается, что радикальные изменения начнутся в первую очередь с обострения ситуации в Йемене, Ираке и Сирии - странах которые можно считать полем битвы между Ираном и Саудовской Аравией.

Не исключено, что в целях ослабления правительства Ирака, находящегося под иранским влиянием, Саудовская Аравия, поддержит референдум о статусе курдской автономии. Нельзя исключить и того, что Саудовская Аравия будет поддерживать отряды YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») не скрывающих, что они не покинут территории, которые были освобождены их отрядами от террористов «Исламского государства» (ИГ). Соответственно, в будущем, это может привести к присоединению этих сирийских территорий к «курдскому государству»

Не исключено также, что новый принц станет приверженцем политики вытеснения Турции из ближневосточной политики.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend

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