Еще два французских министра ушли в отставку

2017-06-21 12:51 | www.oxu.az | 3

Министр юстиции Франции Франсуа Байру уходит в отставку.

Как передает Oxu.Az, в заявлении, переданном агентству AFP в среду, 21 июня, Байру сообщил, что он не войдет в состав нового кабинета, который будет сформирован по итогам недавних парламентских выборов.

Байру принадлежит центристской партии «Демократическое движение», которая совместно с движением «Республика на марше» президента Франции Эмманюэля Макрона получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании страны. Но незадолго до первого тура выборов прокуратура Парижа сообщила, что проводит предварительное расследование в отношении руководства «Демократического движения».

По данным агентства Reuters, следствие связано с нецелевым использованием средств: партийных функционеров оформляли в качестве помощников депутата Европарламента, оплачивая расходы на их содержание из парламентских фондов.

Фигурантом скандала называли еще одного высокопоставленного политика «Демократического движения» - ответственного министра европейских дел при ЕС Мариэль де Сарнез. Как и Франсуа Байру, она отвергла все обвинения в свой адрес, но тоже подала в отставку с министерского поста. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в партии, де Сарнез может возглавить фракцию «Демократического движения» в Национальном собрании Франции.

Напомним, что днем ранее на фоне этого же скандала подала в отставку министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар.

Н.О.