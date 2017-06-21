Таги Ахмедов пришел в суд над Човдаровым

2017-06-21 12:57 | www.oxu.az | 3

В административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова участвовал в качестве потерпевшего бывший начальник Бакинского метрополитена, руководитель Ясамальского районного отделения партии «Ени Азербайджан» Таги Ахмедов.

В настоящее время он присутствует на судебном заседании. Ожидается дача показаний Т. Ахмедова на суде.

Процесс продолжается.

A.M.

