Халид Ахадов: Международный банк Азербайджана продаст свои дочерние предприятия

2017-06-21 12:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Деятельность Международной лизинговой компании - дочернего предприятия Международного банка Азербайджана (МБА) является неудовлетворительной, сказал в среду журналистам председатель правления МБА Халид Ахадов.

По его словам, компания в настоящее время занимается только консервацией.

"Компания в настоящее время занимается только сборами, у нее очень мало активов и она перестала брать на себя новые обязательства", - сказал Ахадов.

Коснувшись деятельности дочерних предприятий банка в целом, Ахадов отметил, что согласно плану реструктуризации банка, они подлежат продаже.

"Как вы знаете, баланс подразделяется на три части - активы, обязательства и капитал, где конкретно предусмотрены выплаты дочерним предприятиям. Они должны быть трансформированы в наличные средства. Так, что, согласно плану реструктуризации, они будут проданы до приватизации банка", - сказал Ахадов.

Открытая в 1999 году, компания с 2007 года функционировала под названием Joint Leasing, и в прошлом году завершила процесс ребрендинга и сменила название на Международная лизинговая компания.

Компания является крупнейшей лизинговой компанией в Азербайджане. Миссия компании заключается в обеспечении среднесрочного финансирования активов во всех сферах экономики Азербайджана. Особое внимание компания уделяет обслуживанию нужд малых и средних предприятий. Значимая часть деятельности компании относится к таким секторам, как строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Компания предлагает своим клиентам выгодные условия по покупке грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственного и перерабатывающего оборудования, строительных механизмов, медицинского и других видов оборудования. В то же время компания реализует лизинг недвижимого имущества.

В настоящее время компания находится в 100-процентной собственности Международного банка Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов)