Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

2017-06-21 12:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг временами будет пасмурно, утром и днем местами ожидается дождь, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Возможны грозы, ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 22-25, в Баку ночью – 18-20, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 20-21, Тюркане, Говсаны, Сахиле и Шихово – 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневые, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 15-20, днем - 23-28, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)