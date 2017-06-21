Глава LUKoil: «Текущее снижение цены на нефть объясняется присутствием спекулянтов на рынке»

2017-06-21 15:25 | www.apa.az | 3

«Текущее снижение цены на нефть объясняется присутствием спекулянтов на рынке».

Как передает АПА-Экономикс, такое мнение высказал глава LUKoil Вагит Алекперов. «Мы считаем, что это присутствие спекулянтов. Рынок нефти растет, мы на 4% увеличили объём продаж нефтепродуктов на рынке Европы, американский рынок растет, запасы сократились. Рынок должен быть в такой ситуации или стабильным, или растущим. То, что он имеет тенденцию к снижению - это присутствие спекулянтов, которые работают на понижение, и мы опасаемся резкого роста цены на нефть в будущем. Нам нужна стабильность», - сказал он.

Отметим, что в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI упала на 0,01 доллара или 0,02% и составила 43,50 доллара за баррель. На лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подешевел на 0,05 доллара или 0,11% до 45,97 доллара.