В Азербайджане выпал град

2017-06-21 13:03 | www.oxu.az | 3

Обнародованы фактические погодные условия на территории республики с полудня 20 июня и до утра 21 июня.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 20 и до утра 21 июня погода на территории республики была нестабильной, наблюдались грозы, дожди, местами ливни и град. Дул сильный северо-западный ветер. Из-за ливней в реках поднялся уровень воды.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 4-36 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 1-30 мм, в районах центрального Арана - 11-20 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне и Нахчыване – 1 мм. В Сумгайыте также наблюдались дожди.

На территории Гёйгёля, Дашкесана, Агстафы, Нафталана, Гедабея, сел Гарачинар, Зейва, Шафаг Геранбойского района и села Гушчулар Дашкесанского района наблюдался град.

Северо-западный ветер усилился в Дашкесане, Агстафе, Шамкире, Газымамеде, Тертере, Гяндже, Абшеронском полуострове.

A.M.