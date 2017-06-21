Названа дата презентации Samsung Galaxy Note 8

2017-06-21 13:08 | www.oxu.az | 3

В сети появилась информация о точной дате анонса нового смартфона Samsung серии Note. По словам инсайдера, устройство презентуют 26 августа 2017-го, передает Oxu.Az со ссылкой на The Investor.

Ранее предполагалось, что Samsung представит Note 8 на конференции IFA 2017 года в Берлине, которая пройдет в сентябре. Однако источник утверждает, что компания планирует показать устройство на собственном мероприятии в Нью-Йорке за несколько недель до презентации Apple.

По слухам, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением 4428 x 2160 пикселей. Также он станет первым в мире смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 836. Оперативной памяти будет шесть гигабайт.

Samsung Galaxy Note 7 был представлен в августе 2016 года. Однако из-за многочисленных жалоб на самовоспламенение в процессе использования смартфон пришлось отозвать в октябре того же года.

В марте 2017 года компания объявила о возвращении в продажу отремонтированного Galaxy Note 7.

Н.О.