Модная новость сезона – создание Baku Fashion Club

2017-06-21 17:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Excelsior Hotel & Spa Baku 29 июня в 20.00 состоится презентация организации Baku Fashion Club (BFC), сообщила Trend Life Любовь Гуторова – Пойраз.

BFC под слоганом We talk about Fashion планирует собрать «под своим крылом» всех представителей индустрии моды Азербайджана, среди которых будут дизайнеры одежды и аксессуаров, фэшн-блоггеры, популярные модели, журналисты, представители модных бутиков и шоу-румов, байеры, стилисты - имиджмейкеры и т.д.

"Участниками клуба, так же, могут стать, любители и почитатели азербайджанской моды. Периодически будут проводиться совместные встречи, где в непринуждённой дружеской обстановке участники клуба могут свободно знакомится, общаться, делиться опытом и идеями, обсуждать интересующие их вопросы. Во время проведения встреч, всегда будет “открыт микрофон” и каждый желающий участник клуба сможет обсудить необходимую информацию, рассказать о себе и своей деятельности, задать интересующие вопросы аудитории и получить на них ответ. Наряду с этим, планируется приглашение представителей фяшен-сферы , как из ближнего, так из дальнего зарубежья. Живой диалог- ключ к решению всех проблем!", - отметила организатор Baku Fashion Club Любовь Гуторова –Пойраз, которая также является президентом модельного агентства FMS Models (создано в 2005 году) и организатором проекта Baku Fashion Night (предвестник Недель мод в Баку, создан в 2014 году).

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(Автор: Вугар Иманов)