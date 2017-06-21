Российский эксперт об условиях для возобновления "Южного потока"

2017-06-21 17:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ряд государств проявляет заинтересованность в возрождении проекта "Южный поток", предполагающего поставки российского газа в юго-восточную Европу, но причины заставившие Россию отказаться от его реализации в конце 2014 года, по-прежнему сохраняются, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению российского Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

На прошлой неделе австрийские СМИ сообщили, что российский "Газпром" и австрийская OMV в условиях строжайшей секретности обсуждают возможность возрождения проекта "Южный поток". OMV отказалась комментировать эту тему, «Газпром» сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

"Слухи о возобновлении "Южного потока" распространяются из Европы. Они основаны на реальных инициативах стран, которые ранее в нем участвовали - прежде всего, это Австрия, Венгрия и Сербия, и изначально были против отказа от этого проекта", - сказал Белогорьев Trend в среду.

По его словам, также интерес к "Южному потоку", по крайней мере, в лице министерства энергетики, проявляет и Болгария, которая была во многом виновником срыва этого проекта ранее.

"Последние два года со стороны этих стран постоянно идут напоминания о том, что интерес к этому проекту есть, и они пострадали из-за того, что Россия в одностороннем порядке от него отказалась", - сказал Белогорьев.

При этом, он отметил, что от России никаких явных сигналов о возобновлении "Южного потока" нет, хотя для российского "Газпрома" с точки зрения поставок газа в северную Италию и Центральную Европу он был бы экономически значительно более интересен, чем реализуемый сейчас "Турецкий поток".

"В этом смысле, если бы была возможность его возобновления, я думаю, "Газпром" от этого бы не отказался", - сказал эксперт.

Однако, по его мнению, Россия будет готова возобновить этот проект только при условии предоставления для него исключений из норм Третьего энергетического пакета ЕС, на что категорически не согласна Европейская комиссия. Именно отказ предоставить эти исключения со стороны Еврокомиссии, стал причиной вынудившей "Газпром" отказаться от реализации "Южного потока". Нормы, в частности, предусматривают, что один поставщик может использовать не более 50 процентов трубопроводных мощностей, а остальное должно выставляться на аукцион.

Белогорьев отметил, что маловероятно, что это требование российской стороны будет выполнено и сейчас, так как за последние два года отношение к "Южному потоку" в Европе не изменилось, а вес, поддерживающих его государств - Австрии, Венгрии и Болгарии, не столь велик в Евросоюзе.

"Главным камнем преткновения является Германия, которая категорически против этого проекта. Это связано не с экономическими причинами, а с тем, что Россия изначально позиционировала "Южный поток", как проект, на основе которого будут развиваться политические и экономические отношения с Балканскими странами. А Германии совершенно не хочет видеть усиление России в этих странах", - сказал Белогорьев.

По словам эксперта, учитывая текущие реалии в ЕС, особенно после Brexit, без одобрения Германии, реализация "Южного потока" будет невозможна.

При этом он напомнил, что Германия поддерживает проект "Северный поток- 2", который в некоторой степени можно рассматривать как альтернативный проект для поставок российского газа в страны Центральной Европы, включая Австрию и Венгрию. По его словам, по трубопроводу "Северный поток-1" российский газ уже поставляется в Чехию, Словакию, и даже в небольших объемах в Венгрию. Таким образом, после запуска "Северного потока- 2", единственный рынок, который останется неохваченным "Газпромом" – это итальянский рынок, заключил Белогорьев.

(Автор: Елена Косолапова)

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