Руководитель AFAD: «В связи с месяцем Рамазан 65 тысяч сирийских эмигрантов вернулись в свою страну»

2017-06-21 15:37 | www.apa.az | 2

В связи с месяцем Рамазан 65 тысяч сирийских эмигрантов вернулись в свою страну.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции для находящихся в Турции иностранных журналистов заявил председатель Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) Мехмет Халис Бильден.

По его словам, двери между двумя странами открываются тогда, когда обе страны являются легитимными: «Мы открыли двери в Сирию в месте, которое находится под контролем Свободной сирийской армии, чтобы сирийцы смогли вернуться в связи с праздником на свою родину».

Руководитель AFAD отметил, что до сегодняшнего дня 65 тысяч сирийцев вернулись на свою родину: «Благодаря помощи со стороны Турции они поселились в Джелабрусе и Арбабе.