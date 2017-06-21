Сотрудники МККК встретились с содержащимися в Нагорном Карабахе азербайджанцами

2017-06-21 15:40 | www.apa.az | 2

Сотрудники Международного комитета красного креста посетили азербайджанцев, которые были задержаны армянами в Нагорном Карабахе.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, через сотрудников МККК содержащиеся в Нагорном Карабахе азербайджанцы и их близкие обменялись информацией. Посещение состоялось в соответствии со стандартными процедурами МККК.

По словам И.Гусейновой, в соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями.

Отметим, в настоящее время в Нагорном Карабахе содержатся три азербайджанца.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде попал в руки к армянам в феврале текущего года в направлении села Талыш при невыясненных обстоятельствах.