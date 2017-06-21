Саудовская Аравия выдворяет катарских верблюдов

2017-06-21 13:26 | www.oxu.az | 2

Верблюды и овцы стали жертвами кризиса в отношениях Катара и государств Персидского залива.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, власти Саудовской Аравии потребовали, чтобы все катарские верблюды и овцы покинули территорию страны.

По данным катарских чиновников около 15 тысячи верблюдов и 10 тысяч овец пересекли границу. Для них созданы убежища с запасами воды и еды.

Отмечается, что многие катарцы держат скот на территории Саудовской Аравии, так как у Катара не хватает пастбищ.

Напомним, что 10 стран, в числе которых 7 арабских государств, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Доха отвергает все обвинения.

Н.О.