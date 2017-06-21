SOCAR примет участие в разработке прикаспийской впадины в Казахстане

2017-06-21 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR подписала Меморандум о взаимопонимании относительно реализации проекта «Евразия», предполагающего разработку прикаспийской впадины в Казахстане, в числе других заинтересованных компаний и потенциальных участников этого проекта, сообщило минэнерго Казахстана в среду.

Меморандум также подписали ТОО «КМГ-Евразия», Agip Caspian Sea B.V., ООО «РН-Эксплорейшн», CNPC International Ltd., и NEOS Geosolutions. С казахстанской стороны он был подписан Министерством энергетики и Комитетом геологии и недропользования Министерства по инвестициям Казахстана.

В течение срока действия Меморандума, будут проведены переговоры по основным коммерческим, техническим и контрактным условиям реализации проекта «Евразия» с целью заключения контракта на геологическое изучение Прикаспийской впадины в соответствии с законодательством Казахстана.

Вероятные запасы в Прикаспийской впадине оцениваются до 60 миллиардов тонн нефти.

Ожидается, что реализация проекта позволит, во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль Казахстана стабильной ресурсной базой – своеобразным «стратегическим резервом» углеводородного сырья, во-вторых, позволит избежать падения добычи, которое может наступить через 15-20 лет, и, в-третьих, станет фундаментом энергетической безопасности страны, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений.

Планировалось, что реализация проекта "Евразия" будет состоять из трех этапов. Первый включает сбор и переработку материалов прошлых лет. Второй - проведение масштабного исследования. Третий этап включает бурение новой опорно-параметрической скважины "Каспий-1" на глубину приблизительно в 14-15 километров. Ориентировочная стоимость трех этапов проекта "Евразия" составляет порядка 500 миллионов долларов.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova