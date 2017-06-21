Гобустанская закрытая тюрьма переедет в новое здание - минюст

2017-06-21 17:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завершается строительство новой, отвечающей современным стандартам тюрьмы в поселке Умбаки в Гарадагском районе Баку, сказал в среду журналистам начальник управления по правам человека и связям с общественностью минюста Азербайджана Фаиг Гурбанов.

По его словам, при строительстве тюрьмы был использован международный опыт.

«С проектом этой тюрьмы даже ознакомился Комитет против пыток Совета Европы. Комитет дал рекомендации по организации досуга, занятию спортом заключенных, созданию отвечающих современным стандартам условий для их полной интеграции в общество. Современная тюрьма строится на основании изучения международного опыта, и в ближайшее время ее строительство будет завершено», - сказал Гурбанов.

Как сказал начальник управления, после завершения строительства Гобустанская закрытая тюрьма переедет в это новое здание.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)