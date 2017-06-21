Azerbaycan askerleri sınır hattında dün gece bir Ermeni istihbaratçısını yakaladı

2017-06-21 18:20 | www.trend.az | 0

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınır hattına sızma girişiminde bulunmak isteyen Ermeni ajanları, Azerbaycan askerleri tarafından fark edilerek püskürtülmüş ve kaçmak isteyen bir Ermeni asker de yakalanarak birliğe getirilmiştir," denildi.

Yakalanan ve Ermeni ajanı olduğu belirtilen Zaver Hovanis ifadesinde, elverişsiz hava koşullarını kullanarak, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine doğru ilerleyip baskın yapmayı, orada bulunan askerleri öldürmek amaçladıklarını belirttiği açıklandı. Kalabalık bir gurupla saldırdıklarını belirten Hovanis, ekibin diğer üyelerinin yaralı olan iki askeri alarak Ermenistan mevzilerine doğru hareket ettiklerini bildirdi. Hovanis ifadesinde, "Ben koşamadım ve saklanma kararı aldım. Daha sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri beni yakaladı "dedi.



