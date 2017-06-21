Минобороны Азербайджана распространило видеокадры захваченного члена армянской разведывательно-диверсионной группы

2017-06-21 15:52 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны.

«Я, Завер Ованис Карапетян родился 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района. В настоящий момент проживаю в селе Довех Ноемберянского района.

Я житель села. За деньги несу боевое дежурство. Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, дождем и туманном в вечернее время, мы двинулись в направлении боевых позиций ВС Азербайджана.

Целью было совершение налета на позиции подразделений ВС Азербайджана и убить находящихся там солдат. Были ранены 2 члена нешей группы. Остальные, подобрав раненых, убежали обратно в направлении армянских позиций.

Но я не смог убежать. Решил спрятаться. Затем солдаты ВС Азербайджана схватили меня», - говорит диверсант на видео.