Минобороны Азербайджана распространило видеокадры захваченного члена армянской разведывательно-диверсионной группы
2017-06-21 15:52 | www.apa.az | 2
Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны.
«Я, Завер Ованис Карапетян родился 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района. В настоящий момент проживаю в селе Довех Ноемберянского района.
Я житель села. За деньги несу боевое дежурство. Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, дождем и туманном в вечернее время, мы двинулись в направлении боевых позиций ВС Азербайджана.
Целью было совершение налета на позиции подразделений ВС Азербайджана и убить находящихся там солдат. Были ранены 2 члена нешей группы. Остальные, подобрав раненых, убежали обратно в направлении армянских позиций.
Но я не смог убежать. Решил спрятаться. Затем солдаты ВС Азербайджана схватили меня», - говорит диверсант на видео.