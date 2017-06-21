5-летняя художница помогает нуждающимся детям, продавая удивительные картины – ФОТО

2017-06-21 13:44 | www.oxu.az | 2

Когда кто-то говорит о том, что пятилетний ребёнок любит рисовать, все сразу представляют мазню руками или отпечатки картошкой. Кэсси Ги из Сиднея радикально отличается в этом плане от остальных детей.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

Кэсси создаёт потрясающие абстрактные картины, которые по богатству красок могут утереть нос любому современному импрессионисту. В свои пять лет она уже зарабатывает, продавая творения в личном онлайн-магазине.

Согласно описанию на сайте, Кэсси с трёх лет является профессиональным художником. Для создания своих межгалактических картин девочка использует акриловую краску, смолу и блёстки. Их она наносит собственными руками или при помощи специальных бутылочек.

Среди прочих увлечений малышки уютно разместились слоны, прогулки по пляжу и феи.

В прошлом месяце она потратила 250 долларов (почти 15 тысяч рублей по нынешнему курсу) на установку питьевого фонтанчика в одной из школ в Камбодже.

С каждой картины, проданной в прошлом году, она жертвовала набор карандашей для детей из неблагополучных семей, а с апреля спонсирует ребёнка через благотворительный фонд Bodhicitta Foundation, перечисляя ему по 40 долларов (2,5 тысячи рублей) в месяц.

Малышка Кесси только доказывает слова о том, что талантливый человек талантлив во всём. Интересно посмотреть, какой она станет, когда вырастет.

A.C.

