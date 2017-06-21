Группа молодых талантов удостоена специальной стипендии Президента Азербайджана

2017-06-21 17:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении ряду лиц, имеющих особые таланты в музыкальной сфере, специальной стипендии Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, поручено вписать в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки, и присудить им специальную ежемесячную стипендию:

Абдуллаева Тогрула Намиг оглу – учащегося Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку

Ализаде Мирали Гусейн оглу – учащегося Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 2 имени Рашида Бейбутова города Баку

Ибрагимовой Лалы Азер гызы – учащейся Центральной школы искусств имени Кара Караева

Мухаммедализаде Бехнам Мехта Саид гызы – учащейся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 20 имени Шовкет Алекберовой города Баку

Мамедова Атиллы Ясин оглу – учащегося Детской музыкальной школы номер 16 имени Ковкеб Сафаралиевой города Баку

Оруджева Нихада Вугар оглу – учащегося Гимназии искусств в составе Азербайджанской национальной консерватории

Садизаде Джамиля Алиага оглу – учащегося Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева города Баку

Талыблы Кямрана Гасан оглу – учащегося Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку

Юсифзаде Джавида Азер оглу – учащегося Центральной школы искусств имени Кара Караева