В Азербайджане обвиняют всемирно известную аудиторскую компанию

2017-06-21 14:30 | www.oxu.az | 2

Кредиторы Bank Standard обратились в главный офис компании KPMG в Нидерландах из-за подозрений по поводу KPMG AUDİT.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, об этом сообщил председатель Комитета кредиторов банка Акрам Гасанов.

Он заявил, что аудиторская компания должна возместить нанесенный ущерб и вернуть полученную плату.

В обращении говорится, что KPMG была внешним аудитором Bank Standard в последние годы существования банка. Комитет кредиторов расследует роль компании в банкротстве банка и если вина KPMG будет установлена, то у нее будут требовать возместить нанесенный кредиторам ущерб.

Подозрения еще больше усиливает тот факт, что внешним аудитором другого обанкротившего банка – Texnikabank - был именно KPMG. А самое главное, после объявления банка банкротом по заказу Фонда страхования вкладов именно KPMG оценил оставшееся имущество Bank Standard.

Насколько объективна в оценивании могла быть KPMG, которая долгие годы была внешним аудитором банка? Усиливает подозрения то, что фонд отказывается предоставлять полный текст оценивания в Комитет кредиторов. Поэтому мы требуем от KPMG вернуть средства, полученные за счет Фонда от кредиторов для этого оценивания».

А.Гасанов заявил, что KPMG входит в «четверку» ведущих аудиторов мира:

«В свое время эта «четверка» была «пятеркой» и туда входила такая мошенническая аудиторская компания, как Arthur Andersen. Проверяемые ей крупные компании потом обанкротились: KPMG идет по тому же пути. Надеемся, что в главном офисе KPMG не знают, как ведет себя структура в Баку, и вовремя примут важные меры для предотвращения глобального скандала».

А.Гасанов добавил, что кредиторы банка до конца будут добиваться привлечения к ответственности каждого, кто повинен в банкротстве банка.

Э.А.