МИД Азербайджана исключило имя японского блогера из «черного списка»

2017-06-21 14:36 | www.oxu.az | 2

МИД Азербайджана исключило японского блогера из списка нежелательных лиц.

Гражданин Японии, независимый блогер Нацумэ Дайзен написал письмо в посольство Азербайджана в Японии, в котором попросил исключить его имя из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства иностранных дел, в своем письме Н.Дайзен написал, что выражает уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне его границ, и отметил, что его визит ни в коем случае не служит поощрению незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских землях, и в связи с этим просит прощения у правительства и народа Азербайджана.

Обращение Н.Дайзена было рассмотрено в соответствующем порядке. Было принято решение об удалении его имени из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Н.О.

