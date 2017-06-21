S"P снизило рейтинг Muğanbank до уровня CCC+/C

2017-06-21 17:08 | www.apa.az | 2

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) снизило кредитный рейтинг ОАО Muğanbank с уровня B-/B до ССС+/С. Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на данные агентства, прогноз по рейтингу «негативный».

«Снижение рейтинга отражает кредитоспособность банка», - говорится в сообщении агентства. Аналитики агентства отмечают, что неблагоприятная операционная среда в Азербайджане негативно повлияла на ликвидность и капитализацию Muğanbank.

S&P сообщает, что депозитный портфель банка в 2016 году сократился на 30%. «В результате ликвидность банка подверглась давлению. Объем высоколиквидных активов сократился на 77%, до 14,5 млн. манатов».