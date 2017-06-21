Супруг королевы Великобритании госпитализирован

2017-06-21 14:42 | www.oxu.az | 2

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй 96-летний герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом заявила пресс-служба Букингемского дворца.

«Герцог Эдинбургский накануне вечером был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне в качестве меры предосторожности, для лечения инфекции, вызванной уже имевшимся заболеванием», - говорится в сообщении.

«Принц Филипп пребывает в хорошем настроении и разочарован тем, что пропустит официальное открытие парламента и скачки в Аскоте. Принц Уэльский будет сопровождать королеву на официальное открытие парламента», - отмечается в сообщении Букингемского дворца.

Н.О.