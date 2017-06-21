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УМК наказало кази, выдавшего «удостоверение сеида»

2017-06-21 14:49 | www.oxu.az | 3

Управление мусульман Кавказа (УМК) приняло меры в отношении кази в Масаллинском районе гаджи Миргияса Тахмазова в связи с тем, что он выдал удостоверение сеида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы заявил, что этот вопрос был расследован Госкомитетом совместно с УМК.

По его словам, кази было вынесено предупреждение: 

«УМК учло его возраст, деятельность в религиозной сфере, и ограничилось вынесением предупреждения. Конечно же, это неприемлемо. Он сам сожалеет об этом».

Отметим, что распространенное в соцсетях фото удостоверения, выданное региональным кази УМК гаджи Миргиясом Тахмазовым некоему Тагиеву Эльнуру Мирверди оглу, подтверждающее, что он является потомком пророка (сеидом), вызвало большой резонанс.

Э.А.

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