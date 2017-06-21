Посол Кубы в Азербайджане: «Я интересовался деятельностью Переводческого центра, еще будучи в Кубе»

2017-06-21 18:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду посол Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо посетил Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджана. Дипломат высоко оценил реализуемые Центром проекты, призванные наладить дружественные и братские отношения, взаимопонимание между народами, подчеркнув, что интересовался и отслеживал деятельность Центра еще будучи в Кубе.

«Я полгода нахожусь в Азербайджане, до того работал в дипмиссиях в России, Украине и Венгрии, однако Азербайджан совершенно иная страна. Дружба и родство между Кубой и Азербайджаном имеет глубокие корни, мы схожи по численности населения, борьбе за свободу, национально-духовным ценностям, решимости в сохранении своей самобытности. Я был знаком с деятельностью Центра, еще находясь в Гаване, с интересом отслеживая публикации на вашем сайте. Проделанная вами работа, поистине, важна для налаживания взаимопонимания между народами», - отметил посол, слова которого приводятся в распространенном Центром сообщении.

Поблагодарив дипломата за теплые слова, директор Центра Афаг Масуд затронула двусторонние проекты, которые будут содействовать углублению сотрудничества и дружественных связей между Азербайджаном и Кубой.

«Мы налаживаем межлитературное взаимодействие и осуществляем проекты в этом направлении. В настоящее время двухтомник «Антология современной азербайджанской литературы» переводится на испанский язык. Думаю, перевод и издание книг о жизни и деятельности великих лидеров двух стран – Гейдара Алиева и Фиделя Кастро позволит международной общественности поближе познакомиться с этими историческими личностями. Мировой истории известны лидеры многих стран, однако Гейдар Алиев и Фидель Кастро имеют выдающиеся заслуги, ими написаны летописи истории двух стран, пронизанные любовью к Родине и народу. Их жизнь является примером гражданственности, исключительно важным для всех, в особенности, для подрастающего поколения», - отметила Афаг Масуд.

На встрече была достигнута договоренность о переводе книги о жизни Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на испанский язык и издании ее в Кубе, а также о переводе на азербайджанский язык книги о жизни кубинского лидера Фиделя Кастро.

Затем гостю была преподнесена в дар книга о прославленном соратнике Фиделя Кастро – Че Геваре.