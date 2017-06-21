Азербайджан был представлен на Eurasian Book Fair -2017

2017-06-21 18:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан был представлен на прошедшей в Астане (Казахстан) II Евразийской международной книжной выставке-ярмарке (Eurasian Book Fair -2017), cсообщили Trend Life в пресс-службе Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DJB).

В рамках этой выставки-ярмарки при организации посольства Азербайджана в Казахстане был представлен павильон, в котором демонстрировались книги, брошюры и журналы более 1000 наименований.

Вниманию посетителей книжной выставки была представлена печатная продукция о государственности, истории, богатой культуре и искусстве, а также издания, пропагандирующие богатые туристические возможности страны. На мероприятии состоялась презентация книги журналиста Фуада Гусейнзаде "Dünya azərbaycanlılarının palitrası".

Eurasian Book Fair – 2017 – одно из крупнейших культурно-просветительских событий на евразийском пространстве. Книжная выставка-ярмарка объединяет на одной большой интеллектуальной площадке издательские, книготорговые, полиграфические компании, научно-образовательные организации и культурные центры десятков стран мира в целях развития и укрепления делового и гуманитарного сотрудничества.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)