Задержан убийца женщины и новорожденного ребенка - ОБНОВЛЕНО-2

2017-06-21 17:22 | www.apa.az | 3

Как сообщает западное бюро АПА, подозреваемый в совершении преступления Рафиг Алекберов был задержан на территории Гейгельского района.

По предварительной версии, во время совершения преступления Р.Алекберов был в состоянии алкогольного опьянения. В их доме были обнаружены бутылки из-под спиртных напитков.

О произошедшем жителям села рассказала 5-летняя дочь К.Мамедовой от первого брака.

Согласно информации, Р.Алекберов был судим несколько раз, состоял в нескольких браках, у него есть внук от первого брака.

По факту ведется расследование.

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16:56

В Дашкесанском районе задержан подозреваемый в убийстве матери и ее ребенка.

Как сообщает западное бюро АПА, подозреваемый в убийстве Рафиг Алекберов был задержан на территории Гёйгёльского района и передан следствию.

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13:15

В связи с ужасным убийством в Дашкесане возбуждено уголовное дело.

Как сообщили АПА в прокуратуре района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц), назначена соответствующая экспертиза.

Сейчас проводятся необходимые неотложные оперативно-следственные меры для задержания подозреваемого в совершении убийства Рафига Алекберова.

В прокуратуре также сообщили, что подозреваемый Р.Алекберов состоял в гражданском браке с убитой.

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12:48

В Дашкесанском районе обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка.

Как сообщает западное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Шахвеладли Дашкесанского района.

Тела 37-летней Мамедовой Кямали и ее новорожденной девочки, которой всего было 20-25 дней, были найдены в доме, в котором они проживали.

На теле женщины есть травмы. Согласно предварительной версии, женщину и ребенка убили.

Предполагается, что убийство совершил муж К.Мамедовой Рафиг Алекберов (1979 г.р.). В настоящее время Р.Алекберов разыскивается сотрудниками правоохранительных органов.

По факту в прокуратуре Дашкесанского района ведется расследование.