Рейтинги Muğanbank могут быть снижены на несколько ступеней

2017-06-21 17:35 | www.apa.az | 3

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s (S&P) может снизить на несколько ступеней рейтинги ОАО Muğanbank. Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на данные агентства, это возможно в случае продолжения проблем с ликвидностью и ростом рисков дефолта банка.



Напомним, что Standard&Poor`s снизило кредитный рейтинг ОАО Muğanbank с уровня B-/B до ССС+/С. Прогноз по рейтингу «негативный». «Снижение рейтинга отражает кредитоспособность банка», - говорится в сообщении агентства. Аналитики агентства отмечают, что неблагоприятная операционная среда в Азербайджане негативно повлияла на ликвидность и капитализацию Muğanbank.

S&P сообщает, что депозитный портфель банка в 2016 году сократился на 30%. «В результате ликвидность банка подверглась давлению. Объем высоколиквидных активов сократился на 77%, до 14,5 млн. манатов».