В Азербайджане может быть снижена учетная ставка

2017-06-21 14:54 | www.oxu.az | 2

Учетная ставка в Азербайджане может быть снижена на 12%.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава Ассоциации банков Закир Нуриев.

Он отметил, что монетарная ситуация в стране не является однозначной:

«Но сформировавшиеся положительные тенденции создают все условия для снижения учетной ставки».

З.Нуриев также заявил, что процесс консолидации банков продолжится:

«Процесс консолидации не происходит за один день. Он будет постоянным. Объединяются крупнейшие компании и банки мира. Процесс консолидации неизбежен. Но не могу конкретно сказать, какие банки будут объединены».

Лейла Алиева

