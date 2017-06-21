С завтрашнего дня для владельцев билетов Формулы 1 будет открыта развлекательная зона Бакинского бульвара

2017-06-21 18:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Работы, связанные с Гран-при Азербайджана Формулы 1, идут по плану, сообщила в среду Trend директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) Нигяр Арпадараи.

По ее словам, в Баку уже прибывают официальные лица Формулы 1, команды и представители иностранных СМИ. «Все оборудование, необходимое для проведения гонок, уже доставлено в Баку», - сказала Арпадараи.

Как сказала представитель Baku City Circuit, на территории Приморского бульвара установлено все необходимое для организации развлечений, связанных с соревнованиями. «С завтрашнего дня эта зона будет открыта для владельцев билетов Формулы 1. Пока все идет нормально. В пятницу начнутся концерты, которые будут проходить каждый день», - сказала Арпадараи.

С 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)