Президент Молдовы прибыл с официальным визитом в Азербайджан

2017-06-21 19:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон в среду прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Молдовы Игоря Додона встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.