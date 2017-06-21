Парламент Румынии отстранил правительство страны

2017-06-21 15:09 | www.oxu.az | 2

Парламент Румынии отстранил правительство премьера Сорина Гриндяну, выразив вотум недоверия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Mediafax.

Как сообщается, в ходе голосования по вотуму недоверия правительству Гриндяну «за» высказались 241 парламентарий. Для того, чтобы вотум одобрили, требовалось набрать 233 голоса.

Агентство Reuters отмечает, что ранее Гриндяну отказался уйти в отставку после того, как его Социал-демократическая коалиция в парламенте отказала в поддержке его кабинету министров.

Н.О.